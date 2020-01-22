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الرئيس اللبناني يحث الحكومة الجديدة على العمل لاكتساب ثقة اللبنانيين

01:26 م الأربعاء 22 يناير 2020
الرئيس اللبناني يحث الحكومة الجديدة على العمل لاكتساب ثقة اللبنانيين

ميشال عون

بيروت- (د ب أ):

حث الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، الحكومة الجديدة على العمل من أجل اكتساب ثقة اللبنانيين.

وقال عون للوزراء في مستهل الاجتماع الأول للحكومة الجديدة: "مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل على تحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها، سواء بالنسبة إلى المطالب الحياتية التي تحتاج إلى تحقيق، أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة".

ودعا إلى "ضرورة العمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية والعمل على طمأنة اللبنانيين بشأن مستقبلهم".

وقال: "سبق أن أعددنا خطة اقتصادية وإصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها أو تعديلها عند الضرورة".

وتم الليلة الماضية إعلان تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 20 وزيرا، خلفا لحكومة سعد الحريري التي سبق أن استقالت في أكتوبر.

وجاء تشكيل حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بعد 33 يوما من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

ولم تتضمّن حكومة دياب وجوها من الحكومة السابقة.

وأعرب محتجون عن رفضهم للحكومة الجديدة ووصفوها بـ"المستفزة" كونها، وفقا لهم، تشكلت من وزراء تابعين للسلطة السياسية.

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