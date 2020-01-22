لمدة 24 ساعة.. سفيرا ألمانيا وفرنسا يتبادلان الأدوار في جنوب أفريقيا

بريتوريا (جنوب أفريقيا)- (د ب أ):

يتبادل السفيران الألماني والفرنسي في جنوب أفريقيا الأدوار، الأربعاء، لمدة يوم واحد، وذلك بمناسبة حدث مهم بالنسبة لأوروبا، وهو مرور عام على إبرام معاهدة الصداقة الجديدة بين ألمانيا وفرنسا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أبرما قبل عام معاهدة الصداقة الجديدة، وذلك عقب 56 عاما على إبرام معاهدة الإيليزيه بين البلدين.

وتهدف المعاهدة الجديدة إلى تنظيم التعاون الوثيق بين البلدين.

وقال السفير الألماني في جنوب أفريقيا، مارتن شيفر: "الزميل الفرنسي كان لديه هذه الفكرة، وأنا اقتنعت بها".

وحدث تبادل الأدوار صباح اليوم. وأمام مقر الحكومة في مدينة بريتوريا، تبادل السفير الألماني مع نظيره الفرنسي أوريليان لوشفالي مفاتيح سيارتي الخدمة ومكتبي السفارة. وبذلك صار لوشفالي، الصديق المقرب للرئيس الفرنسي ماكرون، سفيرا لألمانيا لمدة يوم.

وقال شيفر إنه تم إبلاغ وزارة خارجية جنوب أفريقيا عبر مذكرة دبلوماسية بهذا التبادل غير المعتاد للأدوار. وأكد في إشارة إلى متوازيات تاريخية قائلا: "الصداقة والتصالح بين ألمانيا وفرنسا ذات صلة أيضا في كثير من النواحي بالعصر الحاضر لجنوب أفريقيا"، مضيفا أنه حتى عام 1994 كان العنف والحرب في جنوب أفريقيا هما وسيلة حل النزاعات.