السعودية عن اتهام بن سلمان بالوقوف وراء قرصنة هاتف بيزوس: ادعاء سخيف

كتبت- رنا أسامة:

نفت السفارة السعودية في واشنطن التقارير الإعلامية المتواردة حول وقوف المملكة وراء قرصنة هاتف الملياردير جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، واصفة إيّاها بـ"الادعاءات السخيفة"، داعية في الوقت نفسه إلى التحقيق فيها للحصول على كافة الحقائق.

وكتبت السفارة على حسابها الرسمي الموثّق عبر تويتر، الأربعاء، بالإنجليزية: "التقارير الإعلامية الأخيرة التي تُشير إلى وقوف المملكة وراء قرصنة هاتف السيد جيف بيزوس سخيفة. وندعو للتحقيق في هذه الادعاءات لكي نتمكن من الوصول إلى كافة الحقائق".

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.