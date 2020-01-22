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إجراءات وقائية في تركيا لمواجهة فيروس كورونا الجديد

11:38 ص الأربعاء 22 يناير 2020
إجراءات وقائية في تركيا لمواجهة فيروس كورونا الجديد

فيروس كورونا

أنقرة- (د ب أ):

ذكر وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه اليوم الأربعاء أن فيروس كورونا، الذي ظهر في مدينة ووهان وسط الصين لا يمثل أي مخاطر بشكل خاص على تركيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم عن قوجه قوله إن السلطات التركية ستفرض حجرا صحيا على المرضى المصابين بعدوى الفيروس إذا وصلوا إلى تركيا من الصين .

وأضاف وزير الصحة أن الوزارة ستعقد اجتماعا لتقييم المخاطر بشأن الفيروس في وقت لاحق اليوم.

وأثار الفيروس الذي يسبب أعراضا مماثلة للالتهاب الرئوي ذعر السلطات الصحية في الصين ومناطق أخرى، وسط مخاوف بشأن تفش محتمل.

وإلى جانب الصين، أصاب الفيروس أشخاصا في تايوان واليابان وكوريا الجنوبية.

وأسفر الفيروس حتى الآن عن وفاة تسعة أشخاص.

فيروس كورونا تركيا وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه

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