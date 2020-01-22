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محتجون عراقيون يقطعون طريق كربلاء- النجف

07:43 ص الأربعاء 22 يناير 2020
محتجون عراقيون يقطعون طريق كربلاء- النجف

محتجون عراقيون

قطع محتجون عراقيون، طريق كربلاء- النجف، صباح اليوم الأربعاء، في تصعيد جديد لاحتجاجات الحراك الشعبي في ساحات التظاهر، على خلفية أزمة تشكيل الحكومة العراقية.

وتواصل التصعيد في الساحات والميادين، حيث تشهد بغداد ومحافظات الوسط والجنوب مواجهات مع قوات الأمن وقطع للطرقات والجسور، وإغلاق للدوائر الرسمية، وفق سكاي نيوز.

وأطلقت الشرطة العراقية مساء أمس الثلاثاء قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.

الحراك الشعبي تشكيل الحكومة العراقية احتجاجات العراق طريق كربلاء
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