محتجون عراقيون يقطعون طريق كربلاء- النجف

قطع محتجون عراقيون، طريق كربلاء- النجف، صباح اليوم الأربعاء، في تصعيد جديد لاحتجاجات الحراك الشعبي في ساحات التظاهر، على خلفية أزمة تشكيل الحكومة العراقية.

وتواصل التصعيد في الساحات والميادين، حيث تشهد بغداد ومحافظات الوسط والجنوب مواجهات مع قوات الأمن وقطع للطرقات والجسور، وإغلاق للدوائر الرسمية، وفق سكاي نيوز.

وأطلقت الشرطة العراقية مساء أمس الثلاثاء قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.