الصين: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 9 و440 إصابة
06:36 ص الأربعاء 22 يناير 2020
بكين - (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في وسط الصين إلى 440 ، من بينهم 9 حالات وفاة، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.
ونقل تلفزيون الصين المركزي اليوم الأربعاء عن لي بين، نائب مدير لجنة الصحة الوطنية، أنه تم تحديد المرضى المصابين بالفيروس في أنحاء متفرقة من 13 إقليما صينيا.
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