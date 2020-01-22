الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 "متسللين" فلسطينيين
تل أبيب - (د ب أ):
أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء/الأربعاء أنه قتل ثلاثة فلسطينيين من غزة بالرصاص، بعد عبورهم إلى جنوب إسرائيل وإلقاء عبوة ناسفة على جنود إسرائيليين.
وذكر الجيش عبر حسابه على تويتر: "حددنا للتو هويات ثلاثة إرهابيين عبروا السياج الأمني من غزة إلى إسرائيل. وبعد وصول جنودنا إلى الموقع، ألقى الإرهابيون عبوة ناسفة عليهم".
وقال الجيش الإسرائيلي: "ردا على ذلك ، أطلق جنودنا النار على الإرهابيين".
وأفادت متحدث باسم الجيش لصحيفة هاآرتس بأن الفلسطينيين قتلوا في الحادث، ولم يصب أحد من الجانب الإسرائيلي.
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