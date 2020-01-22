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الجمهوريون يصوتون ضد استدعاء وثائق للبيت الأبيض في إطار مساءلة ترامب

01:27 ص الأربعاء 22 يناير 2020
الجمهوريون يصوتون ضد استدعاء وثائق للبيت الأبيض في إطار مساءلة ترامب

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

صوت الجمهوريون بمجلس الشيوخ ضد تعديل ديمقراطي لطلب استدعاء رسائل البريد الإلكتروني للبيت الأبيض ووثائق أخرى على صلة بتعاملات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أوكرانيا.

وقوبل القرار بالرفض في تصويت بـ 53 صوتا مقابل 47 صوتا في مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين.

ومن المتوقع رفض التعديل الثاني لاستدعاء وثائق وزارة الخارجية.

دونالد ترامب مجلس الشيوخ البيت الأبيض أوكرانيا

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