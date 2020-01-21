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إدارة ترامب تعتزم إضافة سبع دول لقائمة حظر السفر

11:34 م الثلاثاء 21 يناير 2020
إدارة ترامب تعتزم إضافة سبع دول لقائمة حظر السفر

دونالد ترامب

وكالات:

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم إضافة سبع دول إلى قائمتها لحظر السفر وهي روسيا البيضاء وإريتريا وقرجيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن بعض الدول ستواجه فقط حظرًا على بعض أنواع التأشيرات.

وأوضح موقع بوليتيكو الإلكتروني أن هذه القائمة ليست نهائية وقد يتم تغييرها.

وكان ترامب قد قال خلال مقابلة مع وول ستريت جورنال إنه يفكر في إضافة دول إلى قائمة حظر السفر ولكنه امتنع عن الكشف عن تلك الدول. وقال موقع بوليتيكو إن من المتوقع صدور بيان في وقت قريب قد يكون يوم الاثنين.

دونالد ترامب قائمة حظر السفر روسيا البيضاء إريتريا

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