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البرازيل تتهم صحفياً أمريكياً بالتجسس

10:00 م الثلاثاء 21 يناير 2020
البرازيل تتهم صحفياً أمريكياً بالتجسس

البرازيل

برازيليا - (أ ش أ)

قالت السلطات البرازيلية، اليوم/ الثلاثاء/، إن الصحفي الأمريكي "جلين جرينوالد" متورط في اختراق هواتف عدد كبير من المسؤولين الذين يجري التحقيق معهم في قضايا فساد.

وأوضح الادعاء العام البرازيلي، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، أنه على الرغم من ذلك فإن الأحكام القضائية تمنعهم من توجيه الاتهامات إلى جرينوالد بشكل رسمي.

وقالت الشبكة إن الصحفي الأمريكي ساعد مجموعة من 6 أشخاص للتجسس على مئات من الهواتف المتعلقة بالسلطات المحلية، مضيفة أن منشوراً إخبارياً على شبكة الانترنت تابع لجلين جرينوالد نشر مقتطفاتٍ من محادثات تخص وزير العدل "سيرجيو مورو" وعدد من المدعين العموميين بشأن التحقيق في قضايا فساد.

وكان هذا التحقيق قد أدى مسبقاً إلى سجن الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتهم فساد. وعلى الرغم من الاحترام الذي يحظي به سيرجيو مورو لدى الكثير من البرازيليين، فإن آخرين يرون أنه استهدف دا سيلفا وغيره من الشخصيات اليسارية المعروفة.

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البرازيل التجسس قضايا فساد الادعاء العام البرازيلي

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