الولايات المتحدة تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

وكالات

ذكرت شبكة "سي إن إن" مساء اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأمريكية، سجلت أول حالة مصابة بفيروس الصين الغامض "كورونا الجديد" الذي يصيب الجهاز التنفسي، وتفشى في الصين بداية من نهاية ديسمبر الماضي.

وذكرت مصادر لـ"سي إن إن" أن المصاب يتواجد في واشنطن حاليًا، دون الإفصاح عن هويته أو جنسيته.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على التطورات الخاصة بفيروس الجهاز التنفسي الغامض الذى يتفشى حاليا بالصين .

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض إطلاع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على التطورات الخاصة بالفيروس الغامض فى الصين جاء فى رسالة عبر البريد الإلكترونى .

وأوضحت الوكالة أن ذلك يأتى فى الوقت الذى يستعد فيه مئات الملايين من الصينيين للسفر في مختلف أنحاء الصين والعالم لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة ، التى تعرف أيضا باسم رأس السنة الصينية ، مشيرة إلى أن القلق يتزايد من عدم قدرة الصين على إبطاء انتشار المرض ، الذي ظهر فى البداية فى وسط الصين فى مدينة ووهان .

وأضافت الوكالة أنه تم اكتشاف حالات إصابة بالفيروس الغامض في اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية .

وكان التلفزيون الرسمي في الصين قد أعلن اليوم الثلاثاء ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن سلالة جديدة من فيروس كورونا إلى 308 حالة.

وأوضح التلفزيون أن 270 حالة عدوى من هذه الحالات موجودة في إقليم هوبي وحده وعاصمته مدينة ووهان حيث ظهر النوع الجديد من الفيروس.

وأضاف التلفزيون أنه تم التأكد من وجود 14 حالة إصابة أخرى بالفيروس الجديد في إقليم جوانج دونج جنوب البلاد، فضلا عن ست حالات في مدينة شنغهاي وخمس في العاصمة بكين.

كما أن هناك خمس حالات إصابة في كل من إقليم جيجيانج ومدينة تشونجتشينج بالإضافة إلى حالتين في مدينة تيانجين وحالة في إقليم هينان.