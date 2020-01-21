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وزير سعودي: جهود جادة بُذلت لخفض العداء بين إيران وأمريكا بعد مقتل سليماني

07:07 م الثلاثاء 21 يناير 2020
وزير سعودي: جهود جادة بُذلت لخفض العداء بين إيران وأمريكا بعد مقتل سليماني

وزير المالية السعودي محمد الجدعان

وكالات:

قال وزير المالية السعودي ، اليوم الثلاثاء، إن جهودا جدية بُذلت لخفض العداء بين واشنطن وطهران، وذلك بعد مقتل قائد فليق القدس قاسم سليماني في العراق بغارة أمريكية، وردت إيران حينها باستهداف قواعد تضم قوات أمريكية في العراق.

وقال الجدعان لرويترز على هامش منتدى دافوس، إنه بالنظر إلى التاريخ، فقد "استطعنا المرور عبر مواقف جيوسياسية أكثر تعقيدا، وشمل ذلك حروب فعلية".

وأضاف "نحن في السعودية نركز على الاقتصاد والإصلاح... نؤمن أن النزاعات يمكن حلها فقط بالحوار".

وذكر الجدعان أيضًا أنه سيتم تضخ حصيلة الطرح العام الأولي لعملاق النفط أرامكو في الاقتصاد المحلي على مدار بضع سنوات، بما في ذلك تعزيز الصناعة العسكرية المحلية وسط توترات مع إيران

وتابع حديثه "ندعم صناعتنا العسكرية لتطوير أصولنا العسكرية في الأجل المتوسط للتعامل مع هذه المخاطر، بما في ذلك استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة".

وزير المالية السعودي منتدى دافوس طهران واشنطن قاسم سليماني إيران

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