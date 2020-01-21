حقوق الإنسان العراقية: مقتل 10 متظاهرين وإصابة 195 آخرين خلال اليومين الماضيين

وكالات

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الاشتباكات التي وقعت خلال اليومين الماضيين، وبلغت مقتل 10 محتجين وإصابة 159 آخرين بينهم عناصر أمن.

وقالت المفوضية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها وثقت مقتل 4 وإصابة 85 متظاهرًا واعتقال 36 أخرين في بغداد، وفي دالي قتل متظاهر 1 وأصيب 3 أخرين.

وتابعت المفوضية، أن البصرة العراقية شهدت مقتل 3 متظاهرين وإصابة 45 أخرين بينهم أفراد أمن، فضلًا عن اعتقال 22 متظاهرًا، وفي ذي قار سجلت المفوضية إصابة 8 متظاهرين، أما كربلاء فكانت حصيلتها مقتل 2 من المتظاهرين وإصابة 18 أخرين واعتقال 30 من صفوف المحتجين.

ويشهد العراق من مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة في كافة أنحاء البلاد، للمطالبة بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط، وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصاً منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.