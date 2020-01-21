أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس الدوري الإنجليزي عزل ترامب

حقوق الإنسان العراقية: مقتل 10 متظاهرين وإصابة 195 آخرين خلال اليومين الماضيين

07:03 م الثلاثاء 21 يناير 2020
حقوق الإنسان العراقية: مقتل 10 متظاهرين وإصابة 195 آخرين خلال اليومين الماضيين

المتظاهرين العراقيين

وكالات

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الاشتباكات التي وقعت خلال اليومين الماضيين، وبلغت مقتل 10 محتجين وإصابة 159 آخرين بينهم عناصر أمن.

وقالت المفوضية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها وثقت مقتل 4 وإصابة 85 متظاهرًا واعتقال 36 أخرين في بغداد، وفي دالي قتل متظاهر 1 وأصيب 3 أخرين.

وتابعت المفوضية، أن البصرة العراقية شهدت مقتل 3 متظاهرين وإصابة 45 أخرين بينهم أفراد أمن، فضلًا عن اعتقال 22 متظاهرًا، وفي ذي قار سجلت المفوضية إصابة 8 متظاهرين، أما كربلاء فكانت حصيلتها مقتل 2 من المتظاهرين وإصابة 18 أخرين واعتقال 30 من صفوف المحتجين.

ويشهد العراق من مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة في كافة أنحاء البلاد، للمطالبة بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط، وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصاً منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

المتظاهرين العراقيين حقوق الإنسان العراقية بغداد

الخبر التالى:

وزير سعودي: جهود جادة بُذلت لخفض العداء بين إيران وأمريكا بعد مقتل سليماني
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"السبت أم الأحد؟".. الحكومة تحسم الجدل بشأن إجازة يوم 25 يناير