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رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق: حريصون على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين

06:36 م الثلاثاء 21 يناير 2020
رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق: حريصون على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين

عادل عبد المهدي

وكالات

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، حرصهم على عدم التصعيد واستخدام العنف ضد المتظاهرين العراقيين.

وقال عبدالمهدي، إن إغلاق الطرق والمدارس ليس تظاهرًا سلميًا ونحن لا نريد زيادة التصعيد بالبلد.

اعتبر عبد المهدي، إطلاق الصواريخ على السفارة الأميركية بأنه أمرًا غير مقبولاً، مضيفًا أن العراق يحتاج إلى التهدئة، وكيف ممكن أن نصلح النظام ونحن نعطل المصلحة العامة والخاصة.

واعتبر استهداف السفارة الأمريكية بالصواريخ، فعل سيء وغير مقبول مهما كانت النوايا.

عادل عبد المهدي المتظاهرين السفارة الأميركية العراق

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