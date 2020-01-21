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زعيم الديموقراطيين ينتقد مقترح "محاكمة ليلية" لترامب بمجلس الشيوخ

06:29 م الثلاثاء 21 يناير 2020
زعيم الديموقراطيين ينتقد مقترح "محاكمة ليلية" لترامب بمجلس الشيوخ

تشاك شومر

وكالات

انتقد الزعيم الديموقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر، خطة زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل، لجعل الحجج الافتتاحية للمحاكمة تدخل في الساعات الأولى من الليل، متسائلاً: 'إذا كان الرئيس واثقًا جدًا في قضيته، فلماذا لا يقدمها في وضح النهار؟

وقال شومر إن قرار ماكونيل سيؤدي إلى محاكمة سريعة مع القليل من الأدلة في جوف الليل، مضيفًا إذا كان الجمهوريون الذين يرون أن الرئيس لم يرتكب خطأ فلماذا يصرون على محاكمة ليلية.

وقال شومر إنه إذا تم تبني قواعد ماكونيل، فسيكون ذلك يومًا مظلمًا، لمجلس الشيوخ.

ويرى زعيم الديمقراطيون، أن قرار ماكونيل مخزي وسوف يسجل في التاريخ باعتباره أحد الأيام الملظمة في مجلس الشيوخ.

وكان قد كشف ماكونيل عن خطة تجريبية من شأنها أن تمنح كل جانب 24 ساعة على مدار يومين لتقديم أدلتهم ودفاعهم في محاكمة ترامب.

تشاك شومر مجلس الشيوخ دونالد ترامب الولايات المتحدة

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