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آدم شيف: الجمهوريون يعارضون استعداء الشهود خوفًا مما سيكشفونه

05:57 م الثلاثاء 21 يناير 2020
آدم شيف: الجمهوريون يعارضون استعداء الشهود خوفًا مما سيكشفونه

النائب الأمريكي آدم شيف

وكالات

أكد فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سبب معارضة الجمهوريين لاستدعاء الشهود هو الخوف مما سيكشفونه، مضيفين أن الجمهوريين يريدون تسريع وقت المحاكمة وهذا لا يضمن نزاهتها.

وقال آدم شيف رئيس فريق الادعاء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لفريق الادعاء، إن أسس المحاكمة التي وضعها الجمهوريون تجعلها غير عادلة.

وأشار إلى أنه من دون تقديم الوثائق المطلوبة لا يمكن توجيه الأسئلة المفيدة للشهود.

وتابع شيف، أن لديهم وثائق ورسائل تتعلق بحجب مساعدات عسكرية أميركية عن دولة حليفة.

آدم شيف دونالد ترامب الولايات المتحدة

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