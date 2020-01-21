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من دافوس..الناشطة جريتا تونبرج: التقاعس العالمي يفاقم أزمة تغير المناخ

04:51 م الثلاثاء 21 يناير 2020
من دافوس..الناشطة جريتا تونبرج: التقاعس العالمي يفاقم أزمة تغير المناخ

الناشطة السويدية الشابة جريتا تونبرج

دافوس- (د ب أ):

أكدت الناشطة السويدية الشابة جريتا تونبرج، لدى مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي فى دافوس، إن العالم لم يحصل بعد على رسالة بشأن كيفية محاربة تغير المناخ بشكل عاجل.

وقالت تونبرج: "إن الحريق مازال مشتعلا في منزلنا"، وذلك في إشارة إلى تصريحات سابقة لها كانت أدلت بها قبل عام في القمة التي يشارك بها زعماء العالم في مدينة دافوس السويسرية.

وذكرت أمام إحدى اللجان في دافوس "إن تقاعسكم عن العمل يساعد في اشتعال النيران باستمرار".

وأكدت الناشطة البالغة من العمر 17 عاما، إن الشباب لا يرغبون في الانتظار حتى يتم التخلص التدريجي من انبعاثات الكربون، والاستثمارات في الوقود الأحفوري، ولكنهم يريدونها أن تتوقف الان.

جريتا تونبرج المنتدى الاقتصادي العالمي المناخ السويد مدينة دافوس

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