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في اجتماع برئاسة الملك.. السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها​

04:17 م الثلاثاء 21 يناير 2020
في اجتماع برئاسة الملك.. السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها​

الملك سلمان بن عبد العزيز

القاهرة- وكالات:

أكّدت المملكة العربية السعودية أنها تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار فيها، ودعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها، حسبما أوردت صحيفة "سبق" المحلية.

وجددت المملكة في جلسة أسبوعية لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان، الثلاثاء، دعوتها للأطراف كافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.

كما تطرّقت إلى ما أكدته خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي في القاهرة، بأن سياستها ترتكز منذ تأسيسها على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار، والاحترام الكامل لسيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإيمانها بأن هذه المبادئ كفيلة بحل جميع الصراعات والنزاعات وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي.

وأشارت إلى ما توليه من اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية بصفتها قضيتها الأولى، وما تبذله من جهود لضمان الوصول إلى حلول سياسية للأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا والسودان، مطالبة الجميع بالتحرك الجاد للتصدي لجميع التهديدات والتدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار، والمضيّ قُدمًا نحو ما تصبو إليه الدول العربية وشعوبها من أمن واستقرار وتنمية.

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