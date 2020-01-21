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المرصد السوري: 12 قتيلا في غارات روسية على ريف حلب الغربي

03:34 م الثلاثاء 21 يناير 2020
المرصد السوري: 12 قتيلا في غارات روسية على ريف حلب الغربي

الغارات الروسية الجوية على سوريا

دمشق/ لندن- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل 12 مدنيا، بينهم 7 أطفال، جراء غارات روسية على ريف حلب الغربي.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحفي اليوم إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى في عدة مناطق، حالة بعضهم خطيرة.

وأشار المرصد إلى أن الطائرات الروسية شنت 34 غارة منذ صباح اليوم على مناطق في تلمنس ومعرشورين ومعرشمارين ودير سنبل ومعصران ومحيط البارة بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، وكفرناها وكفر داعل والمنصورة ومعامل الاندومي ورحاب والأبزمو وتقاد ومحيط الفوج 46 وجبل الشيخ بركات غرب مدينة حلب.

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