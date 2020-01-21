النشطاء في دافوس يطالبون بدمج الشباب في الجهود الرامية لإحداث تغيير سياسي

دافوس - (د ب أ):

قال العديد من النشطاء الشباب، ومن بينهم السويدية جريتا تونبرج، اليوم الثلاثاء، في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن الأجيال الشابة بحاجة إلى أن يتم دمجها بفعالية، في الجهود التي تهدف إلى إحداث تغيير سياسي.

وقالت ناتاشا موانسا، 18 عاما، المعنية بمكافحة زواج الأطفال والدفاع عن حقوق الفتيات في زامبيا، إن الشباب لديهم أفكار يمكن أن تساعد في إتمام التجارب التي يطرحها السياسيون على الطاولة.

وأوضحت في حلقة نقاش، في أول أيام انعقاد قمة القيادة العالمية في منتجع دافوس الجبلي بسويسرا، أن العمل الملموس - وليس المزيد من الكلام - في الداخل، سيسفر عن تحقيق نتائج.

وأضافت موانسا: "لن نكون في دافوس إلى الأبد".

ومن جانبها، قالت تونبرج، 17 عامًا، وهي إحدى زعماء إضرابات المناخ: "لست أنا الشخص الذي يمكن أن يشكو من أن صوته غير مسموع... لكن العلم وصوت الشباب ليسا في قلب الحوار، رغم أنهما يجب أن يكونا كذلك".

وأيد سلفادور جوميز كولون، 17 عامًا، تونبرج فيما قالته.

وقال المدافع عن الطاقة المستدامة والمنحدر من بورتوريكو، حول قضية المناخ: "يُجري تسييس الامور، ولكنها ليست قضية سياسية."

وقد دعا المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام، العديد من النشطاء الشباب الاجتماعيين والبيئيين إلى دافوس، من جميع أنحاء العالم، كقوة موازنة للقادة السياسيين الغربيين ورؤساء الشركات الذين يمثلون جزءا كبيرا من الحاضرين، وذلك ردا على الاحتجاجات المناخية العالمية التي فجرتها تونبرج