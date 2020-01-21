مقتل مُسلحين اثنين وإصابة جنديين في مواجهات بإقليم جامو وكشمير

نيودلهي- (د ب أ):

قُتل مسلحان وأُصيب جنديان، خلال مواجهة وقعت صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة اوانيتبورا بإقليم جامو وكشمير.

وأفادت صحيفة "إنديا توداي" على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، بأن العملية المشتركة التي استهدفت المسلحين، تمت على أيدي أفراد تابعين لقوة الشرطة الاحتياطية المركزية، وقوات "راشتريا رايفلز" التابعة للجيش الهندي وشرطة جامو وكشمير.

ولم يتم تحديد هوية المسلحين.

وأفادت التقارير الأولية بأن المواجهة وقعت في منطقة "ساتبوكران خرو". وقد توقف إطلاق النار حاليا في الموقع.

وقد تم تطويق المنطقة بعد أن تلقت قوات الأمن معلومات محددة تفيد بوجود بعض العناصر المسلحة في بها.