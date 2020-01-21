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ألمانيا: تقييد حركة قطارات في كولونيا لإبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب

12:22 م الثلاثاء 21 يناير 2020
ألمانيا: تقييد حركة قطارات في كولونيا لإبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب

حركة قطارات في كولونيا

كولونيا- (د ب أ):

أعلنت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أنه سيتم تقييد حركة قطارات المسافات البعيدة التابعة للهيئة في مدينة كولونيا بغرب البلاد، لإبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت الهيئة صباح اليوم أنه لن يكون هناك أية قطارات في محطة "ميسه/دويتس" في مدينة كولونيا اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا (بتوقيت ألمانيا).

وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر ذلك حتى وقت متأخر بعد ظهر اليوم.

وبحسب بيانات الهيئة، من المقرر أيضا عدم تسيير قطارات فوق جسر "هوهنتسولرن بروكه" أثناء عملية إبطال مفعول القنبلة.

وأضافت الهيئة أنه سيتم أيضا فرض طوق أمني في محيط 500 متر حول منطقة العثور على القنبلة بحي دويتس.

يذكر أنه تم العثور على القنبلة مساء أمس الاثنين خلال أعمال بناء بالمنطقة.

حركة قطارات ألمانيا إبطال مفعول قنبلة مخلفات الحرب هيئة السكك الحديدية الألمانية

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