العثور على جثث 8 سائحين هنود في غرقة فندقية بنيبال

كاتمندو- (د ب ا):

أعلنت الشرطة النيبالية، اليوم الثلاثاء، العثور على جثث ثمانية سائحين هنود في غرفتهم الفندقية في ضواحي العاصمة النيبالية كاتمندو.

وقال بيكاش تامانج، المسؤول بالشرطة المحلية، إن السائحين كانوا ضمن مجموعة تتألف من 15 شخصا، يمضون ليلتهم في منتجع إيفرست بانوراما في بالونج، على بعد 50 كيلومترا غرب كاتمندو.

وأضاف تامانج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " كانت أبواب ونوافذ غرقتهم مغلقة. يبدو أنهم كانوا قد أداروا المدفأة لتدفئة أنفسهم".

وأشار إلى أنه سوف يتم تشريح الجثث، سوف يؤدي لتحديد سبب الوفاة.

وكان سائحان صينيان وآخران إيطاليان قد عثر عليهم ميتين في حادثتين منفصلتين في نيبال عام 2013.

ويشار إلى أن عدة أشخاص يلقون حتفهم خلال الشتاء في كاتمندو بسبب التسمم باستنشاق أول أكسيد الكربون، الذي يرجع إلى الافتقار للتهوية والاكسجين، وذلك وفقا لما قاله الطبيب بودا باسنيات الذي يكتب في صحيفة نيبال تايمز.