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مفوضية حقوق الإنسان العراقية : 4 قتلى وعشرات الجرحى بالمظاهرات

11:15 ص الثلاثاء 21 يناير 2020
مفوضية حقوق الإنسان العراقية : 4 قتلى وعشرات الجرحى بالمظاهرات

الدكتور علي البياتي

بغداد - د ب أ:

كشف الدكتور علي البياتي، عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بالعراق، اليوم الثلاثاء، عن سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى، بينهم 16 من قوات الأمن، خلال اليومين السابقين، نتيجة الاضطرابات الأمنية أثناء المظاهرات التي تشهدها البلاد.

وقال البياتي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الاضطرابات الأمنية أسفرت أيضا عن عشرات المعتقلين .

ودخلت المظاهرات الاحتجاحية في العراق شهرها الرابع على التوالي للمطالبة بإجراءات إصلاحية للعملية السياسية وتشكيل حكومة جديدة تمهد لانتخابات مبكرة في البلاد.

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