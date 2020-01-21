أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس الدوري الإنجليزي عزل ترامب

وزير الشؤون الخارجية العماني يصل إلى طهران

10:58 ص الثلاثاء 21 يناير 2020
وزير الشؤون الخارجية العماني يصل إلى طهران

وزير الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي

طهران- (د ب أ):

وصل وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى طهران اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية فإنه من المقرر أن يلتقي بن علوي في طهران اليوم بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للبحث في التعاون الثنائي وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان بن علوي زار طهران قبل أسبوعين للمشاركة في منتدى طهران للحوار.

تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان تحتفظ بعلاقات جيدة مع إيران رغم توتر العلاقات بين الجمهورية الإسلامية ودول إقليمية أخرى.

كما سبق أن قامت السلطنة بالكثير من جهود الوساطة لتخفيف التوترات في المنطقة.

يوسف بن علوي طهران محمد جواد ظريف سلطنة عمان

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية سترسل مدمرة وجنود إلى مضيق هرمز بعد ضغوط أمريكية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:السجن 15 غيابيًا للقنصل الفخري السابق لإيطاليا بتهمة تهريب الآثار