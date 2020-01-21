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ألمانيا تنقل ناجية من الهولوكوست جوًا إلى إسرائيل لحضور افتتاح معرض صور

10:20 ص الثلاثاء 21 يناير 2020
ألمانيا تنقل ناجية من الهولوكوست جوًا إلى إسرائيل لحضور افتتاح معرض صور

سلاح الجو الألماني

تل أبيب- (د ب أ):

يتولى سلاح الجو الألماني نقل الناجية من الهولوكوست، نافتالي فورست، من إسرائيل إلى ألمانيا لحضور افتتاح معرض صور عن محرقة النازية.

وأقلعت الطائرة الحكومية وعلى متنها فورست وأفراد من عائلتها صباح اليوم الثلاثاء من مطار تل أبيب.

وتعتبر هذه الخطوة إشارة قوية على المسؤولية الخاصة لألمانيا تجاه إسرائيل وإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست عقب 75 عاما على تحرير المعتقلين من معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتس-بيركناو".

ومن المقرر أن تفتتح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم معرض "الناجون - وجوه الحياة عقب الهولوكوست" في مدينة إيسن الألمانية لإحياء ذكرى الناجين.

ويضم المعرض صورا للفنان مارتن شولر، التي التقطها لـ75 ناجيا من الهولوكوست في إسرائيل. وتُعرض هذه الأعمال للمرة الأولى.

والمعرض مشروع مشترك لمؤسسة "الفن والثقافة" في بون ومؤسسة النصب التذكاري لمحرقة النازية "ياد فاشيم" في إسرائيل.

سلاح الجو الألماني تل أبيب ألمانيا الهولوكوست إسرائيل

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