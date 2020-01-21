مقتل 11 شخصا في حريق بمنطقة تومسك الروسية

موسكو- (د ب أ):

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية مقتل 11 شخصا جراء حريق اندلع بمنطقة تومسك الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الوزارة أن الحريق اندلع في مبنى خشبي سكني من طابق واحد في قرية برايشولمسكي في منطقة تومسك، ولم تتوافر تفاصيل أكثر عن الحادث.