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مقتل 11 شخصا في حريق بمنطقة تومسك الروسية

10:06 ص الثلاثاء 21 يناير 2020
مقتل 11 شخصا في حريق بمنطقة تومسك الروسية

أرشيفية

موسكو- (د ب أ):

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية مقتل 11 شخصا جراء حريق اندلع بمنطقة تومسك الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الوزارة أن الحريق اندلع في مبنى خشبي سكني من طابق واحد في قرية برايشولمسكي في منطقة تومسك، ولم تتوافر تفاصيل أكثر عن الحادث.

منطقة تومسك الروسية وزارة الطوارئ الروسية برايشولمسكي

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