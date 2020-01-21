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مقتل متظاهر عراقي برصاص القوات الأمنية في كربلاء

10:06 ص الثلاثاء 21 يناير 2020
مقتل متظاهر عراقي برصاص القوات الأمنية في كربلاء

القوات العراقية

كربلاء - النجف "د ب أ":

أفاد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، بمقتل متظاهر وإصابة أربعة آخرين جراء إطلاق القوات العراقية الرصاص الحي على متظاهرين حاولوا الوصول إلى مبنى محافظة كربلاء، 118كم، جنوب بغداد.

وقال الشهود، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن "القوات الأمنية أطلقت الرصاص على متظاهرين حاولوا الوصول إلى مبنى محافظة كربلاء، ما تسبب في مقتل متظاهر وإصابة نحو أربعة أخرين بجروح".

وأضاف الشهود أن "مناطق متفرقة من المدينة تشهد مظاهرات كبيرة، رغم قطع الطرق والجسور والشوارع الداخلية والخارجية التي تربط كربلاء بعدد من المحافظات المجاورة، وذلك وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية".

كما شهدت محافظة النجف، 180كم جنوب بغداد، إغلاق عدد من الطرق وإحراق الإطارات في الشوارع المؤدية إلى مطار النجف وجسر مستشفى الصدر وشارع الكوفة، وسط انتشار المتظاهرين في الشوارع، وذلك في إطار المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد للشهر الرابع على التوالي.

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