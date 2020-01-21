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سقوط صواريخ في محيط المنطقة الخضراء ببغداد

02:14 ص الثلاثاء 21 يناير 2020
سقوط صواريخ في محيط المنطقة الخضراء ببغداد

إطلاق قذائف صاروخية _أرشيفية

بغداد- (د ب أ):

ذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان لها، أن 3 صواريخ من نوع "كاتيوشا" سقطت في محيط المنطقة الخضراء قرب مبنى السفارة الأمريكية في بغداد.

وأفادت مصادر أمنية عراقية، بأن الصواريخ لم تسفر عن وقوع إصابات، وأنها انطلقت من مناطق جنوبي بغداد.

وتتكرر عمليات استهداف مبنى السفارة الأمريكية بصواريخ نوع كاتيوشا، وغالبًا ما تسقط في أماكن بعيدة هدفها.​

صواريخ بغداد العراق صاروخ كاتيوشا

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