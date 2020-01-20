رسيمًا.. قيس سعيد يكلف الفخفاخ بتشكيل الحكومة التونسية

وكالات

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، بأن الرئيس قيس سعيد، كلف المهندس إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة في أقرب وقت.

وبحسب بيان الرئاسة، فإن أمام الفخفاخ، شهرًا واحدًا لتشكيل الحكومة، يبدأ منذ صباح الغد الموافق 21 يناير، وهي مدة غير قابلة للتجديد، حسبما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور التونسي.

ويعرض التشكيل الجديد للحكومة، أمام البرلمان لنيل الثقة، بعد ذلك.

ويأتي هذا التكليف في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها قيس سعيد، مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها.

وكانت قد اقترحت الأحزاب السياسية على رئاسة الجمهورية التونسية، يوم الخميس الماضي، أكثر من 20 اسمًا لرئاسة الحكومة القادمة وخلافة رئيس الوزراء الحالي، يوسف الشاهد، ليقع الاختيار في النهاية على الفخفاخ المقترح من حزبي "تحيا تونس" و"التيار الديمقراطي".