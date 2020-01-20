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اعتقال 7 أشخاص في فرنسا للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لهجوم إرهابي

10:25 م الإثنين 20 يناير 2020
اعتقال 7 أشخاص في فرنسا للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لهجوم إرهابي

شرطة فرنسا

باريس - (د ب أ)

ذكر مصدر، أنه تم إلقاء القبض على سبعة رجال، اليوم الاثنين، في بريتاني غربي فرنسا، للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لشن هجوم إرهابي.

وقال المصدر المقرب من جهة التحقيق، إنه يشتبه أيضا في أن الرجال السبعة خططوا للسفر إلى مناطق تنشط فيها الجماعات الإرهابية.

يذكر أن فرنسا في حالة استنفار شديد تحسبا لأي هجمات يشنها الاسلاميون منذ وقوع سلسلة من الهجمات العنيفة معظمها زعم تنظيم (داعش) مسؤوليته عنها، وأودت بحياة أكثر من 230 شخصا منذ عامي 2015 و2016.

ومنذ ذلك الحين لقي 18 شخصا آخرين حتفهم على أيدي مهاجمين مختلفين يعملون بمفردهم.

وفي الآونة الأخيرة قام رجل بطعن ثلاثة أشخاص توفي أحدهم في حديقة عامة بإحدى ضواحي باريس في الثالث من الشهر الجاري قبل أن يلقى مصرعه هو نفسه برصاص الشرطة.

وتقول السلطات إن الشرطة تمكنت من إحباط زهاء 60 هجوما منذ عام 2013.

شرطة فرنسا الإرهاب فرنسا باريس

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