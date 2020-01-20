قيس سعيد يكلف وزير المالية السابق بتشكيل الحكومة

وكالات

ذكرت وسائل إعلام تونسية محلية، أنباء عن تكليف الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، المهندس إلياس الفخفاخ وزير المالية السابق، بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

والتقى اليوم الاثنين، الرئيس التونسي، بثلاثة مرشحين لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وهم وزير المالية السابق حكيم بن حمودة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سابقًا محمد الفاضل عبد الكافي ووزير المالية السابق إلياس الفخفاخ.

وكانت قد اقترحت الأحزاب السياسية على رئاسة الجمهورية التونسية، يوم الخميس الماضي، أكثر من 20 اسمًا لرئاسة الحكومة القادمة وخلافة رئيس الوزراء الحالي، يوسف الشاهد، ليقع الاختيار في النهاية على الفخفاخ المقترح من حزبي "تحيا تونس" و"التيار الديمقراطي".

ومن المقرر أن يكون أمام الفخفاخ، شهرًا واحدًا، لتشكيل ائتلاف حكومي من البرلمان الذي يشغل فيه حزبي النهضة، وقلب تونس، أكبر عدد من المقاعد، وفقًا لما ينص عليه الدستور التونسي.