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المغرب يحتضن تدريبًا للناتو في نوفمبر المقبل

09:56 م الإثنين 20 يناير 2020
المغرب يحتضن تدريبًا للناتو في نوفمبر المقبل

القوات المسلحة المغربية

الرباط - (د ب أ)

أعلنت القوات المسلحة المغربية، اليوم الاثنين، عن احتضان المغرب لتدريب حلف شمال الاطلسي "ناتو" ريجيكس20" في شهر نوفمبر المقبل بمشاركة ما يناهز ثلاثين ممثلا للبلدان الشريكة للحلف بهدف تحسين قابلية العمل المشترك في مجالات التخطيط العملياتي.

وجاءالإعلان في أعقاب لقاء جمع اليوم الاثنين، بمقر القيادة العامة للجيش المغربي في العاصمة المغربية الرباط، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية عبدالفتاح الوراق و الجنرال دوكور دارمي هانس-ويرنير فييرمان المدير العام للقيادة العامة العسكرية الدولية لحلف شمال الاطلسي (الناتو).

وأوضح بيان للجيش المغربي أن مباحثات الطرفين تناولت التعاون العسكري بين الطرفين الذي يشمل الاجتماعات والزيارات من مستوى عال والدورات التدريبية وتبادل الزيارات وتوقفات المجموعات البحرية للحلف والمشاركة في مختلف التداريب.

و يجمع المغرب بالحلف منذ انطلاق الحوار المتوسطي سنة 1994، تعاون عسكري في إطار برنامج الشراكة والتعاون الفردي اللذين صادق عليهما مجلس الحلف عامي 2010 و2013 بهدف تكوين الأطر العسكرية وتبادل الخبرات وتقوية القدرات وقابلية العمل المشترك في مجال الدفاع.

يذكر أن المغرب، يمثله ضابط اتصال عسكري دائم لدى الحلف، انضم سنة 2016 إلى منصة العمل المشترك للحلف ثم عزز علاقته مع الحلف بتوقيع اتفاقية الأمن الإلكتروني عام 2017.

القوات المسلحة المغربية الرباط المغرب حلف الناتو

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