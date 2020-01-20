المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي عليه دعم الدبلوماسية بالقوة العسكرية

بروكسل - (د ب أ)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، إنه يبنغي على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لدعم الدبلوماسية الأوروبية من خلال قوة عسكرية.

ويأتي تصريح فون دير لاين في الوقت الذي يناقش فيه وزراء خارجية التكتل الأوروبي مقترح إرسال قوة لحفظ السلام إلى ليبيا من أجل ضمان تثبيت الهدنة الهشة لتتحول إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين المتحاربين في البلاد.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في دافوس، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى القوة الخشنة ولكنها يجب أن تقترن دائمًا بالدبلوماسية ومنع الأزمات، وهو ما يضمن الأمن الشامل.

وفي ذات السياق، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن هناك نقاشا حول نشر قوات في ليبيا، مضيفا إن أي نشر للقوات لن يتحقق إلا بعد سريان وقف إطلاق النار بالكامل في البلاد.