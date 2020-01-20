جنبلاط يوجه رسالة للمحتجين اللبنانيين: "العنف لا يخدمكم"

وكالات

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في "بيت الوسط"، "في كل الأزمات خصوصًا مثل هذه الأزمة التي قد تكون من أقسى الأزمات، يستحسن التفكير بهدوء بعيدًا عن الإنفعال والعواطف، ونعود إلى الماضي عندما كنا نلتقي في هذا البيت خصوصًا على مشارف 14 شباط في ذلك اليوم الأسود لكي نواجه سياسيا" حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وتوجه جنبلاط للحراك بالقول "العنف لا يخدم، وكلامي وكلام الحريري عن بيروت ليس دفاعًا عن الحجارة بل عن أهل بيروت، وإذا كان غالب من جاء من الشمال، أقول إن هناك مرافق من ذهب في الشمال إذا تم الاهتمام بها، لا سيما المرفأ الذي وسعه الوزير السابق غازي العريضي، وهذا المرفأ يخدم تاريخيا الشمال اللبناني وسوريا والعراق، وهناك المصفاة وأنا مع إعطاء امتياز للروس في المصفاة كي تعود المصفاة كما كانت في الماضي امتيازًا للبريطانيين في عشرينات القرن الماضي".

وردًا على سؤال عما إذا كان يريد أن يكون في مواجهة الحكومة الحالية، قال: "لكل حادث حديث"، مضيفًا: "اليوم هناك حكومة من لون واحد ويتم تعطيل التأليف. الرئيس الحريري قال لي فلتنفذ هذه الحكومة الورقة الاصلاحية التي قدمتها".

وكان قد استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، مساء اليوم، في بيت الوسط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط يرافقه الوزير وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي بحضور الوزير السابق غطاس خوري، لبحث أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.