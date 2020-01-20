السفير الأمريكي في ليبيا يلتقي السراج وحفتر لبحث انطباعاتهما حول مؤتمر برلين

وكالات

عقد السفير الأمريكي في ليبيا، اجتماعين منفصلين مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، حسبما ذكرت السفارة الأمريكية.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "التقى السفير ريتشارد نورلاند، بعد قمة برلين أمس الأحد، كل من السراج وحفتر، في اجتماعات منفصلة الليلة الماضية واليوم".

وتابعت: "هدف اللقاءات هو معرفة انطباعاتهما بشأن ما توصل إليه المؤتمر"، مضيفة: "الولايات المتحدة ستظل منخرطة في دعم الجهود، التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين".