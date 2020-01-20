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هندوراس تصنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

08:20 م الإثنين 20 يناير 2020
هندوراس تصنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

حزب الله اللبناني

وكالات

قال نائب وزير الأمن في هندوراس، اليوم الاثنين، إن حكومة بلاده أعلنت رسميًا تصنيفها لميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بأنها منظمة إرهابية.

كان أليخاندرو جياماتي، رئيس جواتيمالا أعلن اعتزامه تصنيف ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران منظمة إرهابية، وهو تحرك سبق أن اتخذته الولايات المتحدة.

وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأميركية بقرارها اعتبار "حزب الله" التنظيم اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري "إرهابيا"، وقررت تجميد أرصدته وأصوله في المملكة المتحدة، بعدما استهدفت في مارس الماضي الجناح العسكري فقط.

حزب الله اللبناني هندوراس الإرهاب الولايات المتحدة

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