وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان ملفي سوريا وليبيا

موسكو - (د ب ا)

بحث وزير الدفاع الروسي في حكومة تسيير الأعمال سيرجي شويجو، مع نظيره التركي خالوصي آكار، عبر الهاتف، الوضع في سوريا وليبيا.

وقال بيان للدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن الجانبين بحثا الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على سوريا وليبيا، بحسب قناة "روسيا اليوم".

يأتي ذلك عقب مشاركة الدولتين في مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي عقد أمس الأحد.

وأصدر المؤتمر إعلانًا أعرب فيه المشاركون عن التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع،و بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وبتسريح ونزع سلاح الميليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

بدأ في الثاني عشر من الشهر الجاري سريان وقف لاطلاق النار دعت إليه تركيا وروسيا في القتال الدائر منذ إبريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا وقوات مايسمى بالجيش الوطني الليبي التي تحاول دخول العاصمة طرابلس .