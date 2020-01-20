بوتين يرسل للبرلمان الروسي مشروع قانون التعديلات الدستورية

موسكو (د ب أ)

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعديلات للبرلمان، اليوم الاثنين لتغيير تحديد فترات الولاية الرئاسية، حسبما جاء في مشروع قانون نشر في الموقع الإلكتروني للبرلمان.

يريد بوتين حذف كلمة "متتالية" في الشرط المنصوص عليه في الدستور الحالي وهو أن الرئيس لا يمكنه تولي المنصب "لأكثر من ولايتين متتاليتين".

وكان بوتين قد اقترح التعديل بين مجموعة من الإصلاحات الدستورية خلال خطابه الخاص بحالة الأمة الأسبوع الماضي.

وتشمل الإصلاحات منح المزيد من الصلاحيات لرئيس الوزراء ومجلس الدولة، ما أثار تكهنات أن بوتين يجهز خيارات للاحتفاظ بمنصب قيادي عندما تنتهي ولايته الحالية في خلال أربع سنوات.

يذكر أن بوتين /67 عاما/ يتولى السلطة ما بين رئيس للبلاد أو رئيس للوزراء منذ عقدين. وهو أطول رئيس روسي أو سوفيتي بقاء في الحكم منذ جوزيف ستالين.

وكان بوتين قد اقترح في خطابه أن يتم عرض التعديلات في استفتاء على مستوى البلاد. وجرى تكليف مجموعة عمل في البرلمان بمراجعة المقترحات.

وقال ديار أوتال، زميل بمركز دافيش للدراسات الروسية والأوروأسيوية في جامعة هارفارد: "يلمح بوتين إلى أنه سوف ينتحى من رئاسة البلاد في 2024 وسوف يصبح مجددا رئيسا للوزراء".

وأضاف أوتال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "غير أن البرلمان سوف يعينه هذه المرة وهو ما يفترض أن يمنحه درجة أعلى من الشرعية ويحميه من أن يتم ركنه بشكل غير متوقع على أيدي من يتولى سدة الرئاسة".

وهناك نظريتان أخريان وهما أن بوتين قد يرأس مجلس دولة بعد تعزيز صلاحياته أو قد يظل رئيسا في حال جرى اعتبار الدستور المعدل حديثا بداية جديدة لالتزامه بتحديد فترات الولاية الرئاسية.