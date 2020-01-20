هل صنفت جامعة هارفارد القرآن الكريم أفضل كتاب للعدالة؟

كتب – أشرف جهاد:

نشرت عدة مواقع مصرية وعربية اليوم خبرا غير دقيق حول تصنيف جامعة هارفارد القرآن الكريم كأفضل كتاب للعدالة، وقالت إن ذلك جاء بعد دراسات علمية مطولة بحثت بشكل مكثف قواعد العدالة التي يحتويها القرآن الكريم.

واستندت المواقع العربية إلى ما نشره الموقع الرسمي للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة - ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي-. وقالت المواقع إن لجنة التصنيف بجامعة هارفارد استشهدت ببعض آيات القرآن الكريم في التقييم النهائي، ما يؤكد أن القرآن الكريم كتاب حافل بقواعد العدالة الإنسانية، وأن الله سبحانه وتعالى وجه البشرية من خلاله إلى الطريق الصحيحة، وأن الإسلام ليس لديه مجال للظلم؛ بل يشتمل على التسامح واحترام الآخر.

وفي حين لم ينشر موقع جامعة هارفارد أي معلومة حول الدراسة المفترضة. نسبت مواقع تصدر بالإنجليزية بينها stepfeed وهو موقع يصدر بالإنجليزية ويعنى بأحوال المسلمين، الخبر إلى موقع theislamicinformation والذي يعرف نفسه بأنه يعنى بنشر أخبار المسلمين بالإنجليزية.

وفي حين عنون الموقع الأخير الخبر بـ« جامعة هارفارد تصنف القرآن كأفضل كتاب للعدالة» إلا أنه لم يتحدث في تفاصيل الخبر عن أي دراسة تصنيف، واكتفى بالحديث عن اقتباس هارفارد آية من القرآن الكريم.

وكتب الموقع في متن الخبر يقول: «استشهدت جامعة هارفرد بالقرآن.... وفي مدخل موقع مكتبة الكلية، عرضت كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وهي كلية الحقوق البارزة، آية من سورة النساء». والآية (هي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) النساء 135

وفي صدر موقع مكتبة كلية حقوق هارفارد، وضعت المكتبة فيديوجرافيك عن العدالة، عنونته بـ« words of justice» (كلمات العدالة)، وقالت في تعريف الفيديو إنه «تؤكد الكلمات الموجودة على هذه اللوحات، قوة وعدالة فكرة العدالة. إنها تشهد على توق الإنسانية إلى العدالة والكرامة من خلال القانون. هذا العرض (الفيديوجرافيك) هو تعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في كلية الحقوق بجامعة هارفارد. إنه يعكس الأمل في أن تستمر التطلعات والمُثُل المعبر عنها هنا في إلهام جميع الذين يناضلون من أجل قوانين عادلة».

وعنونت الجامعة الفيديوجرافيك بـ«كلمات العدالة.. تركيب فني»، واستشهدت فيه بمقولات فلاسفة يونانيين وصينيين وأديان وكتب مختلفة بينها القرآن الكريم. إلا أن موقع theislamicinformation نشر خبرا عن الفيديوجرافيك بعنوان مغلوط، كما أنه أدخل معلومات عن الإسلام لم يقلها موقع هارفرد، ونقلها الموقع الرسمي للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة ومواقع مختلفة باعتبارها أقوال لجامعة هارفارد.

لمشاهده فيديو جامعة هارفرد.. اضغط هنا