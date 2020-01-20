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كتلة نيابية: الرئيس العراقي يعتزم تكليف رئيسًا للحكومة

06:07 م الإثنين 20 يناير 2020
كتلة نيابية: الرئيس العراقي يعتزم تكليف رئيسًا للحكومة

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد - أ ش أ

أكدت كتلة بيارق الخير النيابية أن الرئيس العراقي برهم صالح، سيكلف مرشحـًا يحظى بالقبول بين أطياف الشعب لرئاسة الحكومة المقبلة.

وذكـر رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا"، أن الكتل السياسية قدمت أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، ليكلف أحدهم رسمياً بتشكيل الحكومة المقبلة، على ان يحظى المكلف لمنصب رئيس الوزراء بقبول الشارع العراقي ويلبي مطالب المتظاهرين.

وأوضح أن "مجلس النواب سيصوت على منح الثقة للحكومة الجديدة خلال مدة شهر واحد يبدأ من تاريخ التكليف الرسمي لرئيس الوزراء المرشح، وسيتزامن ذلك مع انتهاء العطلة التشريعة".

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برهم صالح العراق الحكومة العراقية بغداد

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