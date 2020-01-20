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وزير خارجية النمسا يطالب بتأمين قرار "حظر الأسلحة " إلى ليبيا

04:31 م الإثنين 20 يناير 2020
وزير خارجية النمسا يطالب بتأمين قرار "حظر الأسلحة " إلى ليبيا

النمسا

فيينا - أ ش أ

دعا وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرجي، إلى ضرورة توفير وضمان الظروف "الإطارية" لعملية سياسية ناجحة في لبيبا، وتأمين قرار "حظر الأسلحة"، ووقف إطلاق النار في البلاد.

جاء ذلك - في بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الإثنين، بمناسبة مشاركة شالينبرج، في اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأكد أهمية دعم الاستقرار في ليبيا، وإنهاء الحرب.

وأشار إلى أن "مؤتمر برلين" الذي استضافته العاصمة الألمانية أمس الأحد، وضع القوى الدولية على طريق تسوية الأزمة الليبية.

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النمسا ألكسندر شالينبرجي وزير خارجية النمسا ليبيا أحداث ليبيا حظر الأسلحة وقف إطلاق النار

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