المحكمة الاتحادية العراقية: لم نصدر أي قرار بخروج القوات الأجنبية أو بقائها

بغداد- (د ب أ):

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، أنها لم تصدر أي قرار بخصوص خروج أو بقاء القوات الأجنبية .

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان صحفي اليوم، إن المحكمة الاتحادية العليا لم تصدر أي قرار بخصوص خروج القوات الأجنبية من العراق أو بقائها.

كانت بعض الكتل السياسية هددت في وقت سابق اثناء أزمة استهداف قوات الحشد بأنها ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية للحكم بشأن شرعية وجود قوات أجنبية في البلاد.

وصوت مجلس النواب العراقي في الخامس من الشهر الجاري في جلسة استثنائية على قرار يلزم الحكومة العراقية بالعمل على إنهاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وإنهاء تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.