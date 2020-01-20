أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس الدوري الإنجليزي عزل ترامب

لتعذر حضورهم.. تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ"تنظيم كتائب حلوان" لـ 5 فبراير

03:34 م الإثنين 20 يناير 2020
لتعذر حضورهم.. تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ"تنظيم كتائب حلوان" لـ 5 فبراير

تعبيرية

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم كتائب حلوان"، لجلسة 5 فبراير لتعذر حضور المتهمين.

ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

تأجيل محاكمة تنظيم كتائب حلوان محكمة جنايات القاهرة

الخبر التالى:

الاحتلال الإسرائيلي يستدعي قياديًا من "فتح" بعد اعتقال نجله
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:‎وزارة التعليم تحسم الجدل بشأن اعتبار "أولى وثانية" ثانوي ضمن الثانوية التراكمية