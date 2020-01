"النهار تحوّل إلى ليل".. استراليا تواجه تقلبات الطبيعة (فيديو وصور)

كتبت – إيمان محمود

لم تتخطَ استراليا بعد كارثة حرائق الغابات، حتى دخلت في مواجهات أخرى مع الطبيعة، بعد أن اجتاحت البلاد عواصف رملية هائلة "حوّلت النهار إلى ليل" في بعض المدن، ثم أعقبها سقوط جليد بحجم كرة الجولف.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا سلسلة من تحذيرات العواصف الرعدية الشديدة مساء الأحد، للداخلية في نيو ساوث ويلز حيث تسببت الرياح المصاحبة لها في حدوث غيوم غبار هائلة.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، عواصف ترابية تنحدر في دوبو والمدن القريبة التي كانت كثيفة لدرجة أنها "حجبت أشعة الشمس وحوّلت النهار إلى ليل"، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتداول نشطاء ووسائل إعلام محلية لقطات مثيرة تظهر العاصفة، وهي بمثابة جدار رملي بارتفاع مبنى مؤلف من عشرة طوابق ورافقتها رياح وصلت سرعتها إلى 107 كيلومترات في ساعة.

وقال مكتب الأرصاد إن عاصفة رملية مصحوبة برياح عاتية بلغت سرعتها 94 كيلومترا في الساعة، وتم تسجيلها في باركس حوالي الساعة السادسة والنصف مساء، بينما سجلت عاصفة أخرى في دوبو حوالي 7:45 مساء، ترافقت مع رياح وصلت سرعتها إلى 107 كيلومترات في الساعة.

وبعد ساعات من العاصفة الرملية، هطلت الثلوج على بعض المدن بشكل كبير، وبعدها انهالت مكالمات الطوارئ في الوقت الذي حطم فيه البرد نوافذ المكاتب وواجهات الزجاج الأمامي للمنازل والسيارات.

ومن المتوقع حدوث مزيد من العواصف الشديدة في سيدني وبريسبان في وقت متأخر يوم الاثنين.

وقالت الخبيرة في مكتب الأرصاد الجوية، روز بار، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم الأحد كانت مركزة في الأجزاء الوسطى والشمالية من الولاية على السلاسل الشرقية، كما سقطت الأمطار الغزيرة وكرات الثلج كبيرة الحجم في ولاية فيكتوريا، وتحديدا في مناطق جيبسلاند وجبل إليزابيث وجبل ويلينجتون.

كما ضربت الأمطار والثلوج فيكتوريا، مما أثار ما يقرب من 1500 نداء للمساعدة في حالة الطقس الأشد في الطريق مع استمرار حرائق الغابات، وتلقت دائرة الطوارئ الحكومية 1453 مكالمة للمساعدة منذ صباح يوم الأحد، وأكثر من 1000 منهم بسبب الأضرار التي لحقت بالمبنى.

Nyngan‘s Grace Behsman took this video of a huge dust storm rolling in as they approached town. Watch til end - scary moment when the storm overtakes and everything goes black. The dust storm has swept the west & is encroaching Dubbo. Remember: not everyone’s celebrating rain 😔 pic.twitter.com/5VMLrFbrrT