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مصر تُدين الاعتداء على معسكر تابع للجيش اليمني في مأرب

03:08 م الإثنين 20 يناير 2020
مصر تُدين الاعتداء على معسكر تابع للجيش اليمني في مأرب

وزارة الخارجية المصرية

وكالات:

أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بأحد معسكرات الجيش اليمني في محافظة مأرب بالجمهورية اليمنية الشقيقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين.

ونقل البيان خالص تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية اليمنية الشقيقة في هذا المُصاب الأليم.

وزارة الخارجية الجيش اليمني الحكومة اليمنية الإرهاب اليمن

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