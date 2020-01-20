الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيًا بالضفة الغربية

رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية عقب دهم وتفتيش منازلهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 أشخاص من بيت لحم، و4 آخرين من مدينة الخليل، واثنين آخرين من القدس، و4 من رام الله واثنين من قلقيلية.

وفي السياق ذاته، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم نيران أسلحتها صوب المزارعين وأراضيهم الزراعية شرق غزة وشرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ومنعتهم من الاقتراب من الأراضي الزراعية دون الابلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين.