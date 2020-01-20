وزير خارجية لوكسمبورج يشبه ضم إسرائيل المحتمل لغور الأردن بضم روسيا للقرم

بروكسل- (د ب أ):

شبه وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن الضم الإسرائيلي المحتمل لغور الأردن في الضفة الغربية بضم روسيا لشبه جزيرة القرم قبل ست سنوات.

وقال أسيلبورن، قبل اجتماع مقرر اليوم في بروكسل لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، :"إذا وصل الوضع في إسرائيل بالفعل إلى نقطة ضم غور الأردن، فأنا أعتقد أننا سنصل إلى وضع دولي سبق أن شهدناه في 2014 في دولة أخرى".

ومن المقرر أن يركز الاجتماع الوزاري على الخطوات المقبلة لتثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية في ليبيا، في أعقاب المؤتمر الذي استضافته برلين يوم أمس.

ومن المقرر أن يتطرق الوزراء أيضا إلى عملية السلام في الشرق الأوسط.

وكان أسيلبورن قال الشهر الماضي إن الوقت قد حان للاعتراف بفلسطين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في سبتمبر، قبل أسبوع من الانتخابات العامة الأخيرة، أن إسرائيل ستبسط سيادتها على غور الأردن إذا ما فاز حزبه بالانتخابات، ما أثار ردود فعل دولية غاضبة.

وعقدت لجنة وزارية إسرائيلية في وقت سابق من الشهر الجاري أولى جلساتها للبحث في ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل، وذلك رغم أنباء عن أن نتنياهو فضل تأجيل بحث ضم غور الأردن، وذلك بعد قرار من المحكمة الجنائية الدولية فتح "تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية مزعومة ضد الفلسطينيين".