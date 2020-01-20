استطلاع رأي: انخفاض معدل تأييد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن
سول - أ ش أ
كشف استطلاع رأي جديد لشركة "ريل ميتر" الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، عن انخفاض معدل تأييد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى 45.3% مع ارتفاع نسبة من ينتقدون قيادته إلى أكثر من 50% .
وأظهر الاستطلاع - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن هذا الانخفاض في شعبية الرئيس الكوري الجنوبي جاء نتيجة التقارير الإعلامية السلبية و التى كان أبرزها إعلان مون تأييده لوزير العدل السابق جو كوك ، مما كان له تأثير سيئ على من ينتقدون تعيين جيه وزيرا للعدل، لاسيما في الوقت الذي تجري فيه النيابة تحقيقا حول إشاعات مرتبطة بأسرة "جو" .
كما انخفض معدل تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم بنسبة 2.7 % ليصل إلى 38.4%، في حين ارتفع معدل تأييد حزب كوريا للحرية المعارض الرئيسي بنسبة 1.4% ليبلغ 32.7%، ما يشير إلى انخفاض الفجوة بين الحزبين قبل الانتخابات العامة المقبلة بأقل من 3 أشهر.
وأُجرى الاستطلاع عن طريق الهاتف لمدة 5 أيام منذ الجمعة الماضية ، وشمل 2510 مواطنا في جميع أنحاء البلاد تبلغ أعمارهم 19 أو أكثر .
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