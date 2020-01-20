اجتماع أمني رفيع المستوى في لبنان بعد يومين من الاشتباكات العنيفة

بيروت- (د ب أ):

بدأ اجتماع أمني رفيع المستوى في قصر بعبدا، مقر الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين.

ووفقا للرئاسة اللبنانية، فإن الاجتماع يُعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبحضور وزيري الدفاع والداخلية في حكومة تصريف الأعمال، إلى جانب عدد من قادة الأجهزة الأمنية.

وشهد اليومان الماضيان سقوط مئات المصابين في مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية. وبدأت الاشتباكات عندما تصدت قوات الأمن لمحاولة من المحتجين الدخول إلى ساحة النجمة حيت مقر مجلس النواب.